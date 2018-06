Napoli zag ondanks akkoord af van komst Real-aanwinst: ‘Aanbieding was goed’

Andriy Lunin werd al langer genoemd bij Real Madrid, voordat hij vorige week definitief voor 12,5 miljoen euro de overstap maakte van Zorya Luhansk naar de Champions League-winnaar. Het had echter weinig gescheeld of de Koninklijke had naast de komst van de negentienjarige doelman gegrepen, zo meldt spelersmakelaar Beppe Galli. Hij werkte namelijk aan een overstap van de jonge Oekraïner naar Napoli.

“Lunin naar Real Madrid is een investering voor de toekomst. Cristiano Giuntoli (technisch directeur van Napoli, red.) en ik hebben in korte tijd geweldig werk gedaan. Er waren andere teams die Lunin wilden hebben en twee dagen later belde hij me op om langs te komen”, blikt Galli terug tegenover CalcioNapoli24. “De deal tussen Napoli en Zorya was al een maand rond, maar toen kwam Aurelio De Laurentiis (voorzitter van Napoli, red.) terug uit de Verenigde Staten.”

“Toen hij terug was stortte het allemaal in elkaar. De voorzitter van Zorya wilde een doorverkooppercentage en de baas van Napoli wilde hier niet in mee gaan. De Laurentiis had een goede aanbieding gedaan, inclusief een bonus na twee jaar in het geval dat hij niet doorverkocht werd. Maar Zorya wilde een percentage van een eventueel transferbedrag.”

“Iedereen doet dit op zijn eigen manier en De Laurentiis houdt er niet van om doorverkoopclausules aan andere clubs te geven”, gaat Galli verder. “Lunin had acht miljoen euro gekost, plus nog eens acht miljoen aan bonussen. Het speet mij dat de deal niet doorging, maar hij werd gesloten door Giuntoli en Zorya. Hij is een jongeman met kwaliteit en potentie, die uiteindelijk naar Real Madrid is gegaan, toch niet het slechtste team van de wereld…”