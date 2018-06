NAC bindt zoon Van Hooijdonk: ‘Bedoeling is dat hij basisspeler wordt’

Sydney van Hooijdonk treed in de voetsporen van zijn vader Pierre van Hooijdonk. NAC Breda meldt maandagmiddag namelijk dat de achttienjarige aanvaller zijn handtekening heeft gezet onder zijn eerste contract bij de Parel van het Zuiden. De jonge Van Hooijdonk ligt nu tot medio 2021 vast bij de club waar zijn vader in totaal vijf jaar speelde.

Van Hooijdonk meldde zich in de zomer van 2016 in de jeugdopleiding van NAC, nadat hij jaren voor vv Beek Vooruit had gespeeld. Het afgelopen seizoen had hij met 25 doelpunten een groot aandeel in de promotie van NAC Onder-19 naar de Eredivisie en de jonge aanvaller hoopt die lijn in de komende jaren door te kunnen trekken: “Het is vandaag een mooie dag voor mij. Ik ben blij dat ik mijn eerste profcontract hier bij NAC heb mogen tekenen”, reageert hij.

“De afgelopen twee seizoenen is het erg hard gegaan. Ik heb dag in dag uit mijn best gedaan om mezelf te ontwikkelen en daarom voelt dit nu als een beloning. Het is nu zaak om verder door te groeien. Op termijn mijn debuut in het eerste elftal maken is uiteindelijk mijn droom en daarom ga ik ook de komende periode weer hard aan de slag om het beste uit mezelf te halen.”

Technisch directeur Hans Smulders geeft aan dat de club de ontwikkeling van Van Hooijdonk in de afgelopen jaren nauwlettend in de gaten heeft gehouden en geconstateerd heeft dat het talent in korte tijd flinke stappen heeft gezet: “Sydney heeft het afgelopen seizoen bij Onder-19 laten zien dat hij een talentvolle voetballer is die veel in zijn mars heeft. Een reden voor ons om hem vast te leggen en in de komende jaargangen samen zijn kwaliteiten verder te ontplooien. Het is de bedoeling dat hij op termijn uitgroeit tot een volwaardig basisspeler van NAC Breda.”