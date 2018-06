Van Nistelrooij volgt Van Bommel op als trainer PSV Onder-19

Ruud van Nistelrooij volgt Mark van Bommel op als trainer van PSV Onder-19, zo maken de Eindhovenaren via officiële kanalen bekend. Het is de eerste keer dat de oud-spits zelf een elftal onder zijn hoede heeft, nadat hij eerder als spitsen- en assistent-trainer actief was. “Het vak van trainer/coach heeft me gegrepen”, zo reageert Van Nistelrooij op de website van PSV.

“Dit is een prachtige kans om de volgende stap in mijn ontwikkeling te zetten”, zegt de oud-spits. De Onder-19 van PSV stond afgelopen seizoen onder leiding van Van Bommel, die nu de naar Fenerbahçe vertrokken Phillip Cocu opvolgt als hoofdtrainer van de Eindhovenaren. Van Nistelrooij gaat bij de Onder-19 naar eigen zeggen op zoek naar zijn plafond als trainer. "Hoe zo'n traject precies verloopt is niet exact te plannen, maar ik heb er goed over nagedacht en er uitgebreid over gesproken met een aantal mensen.”

“Dit is een mooi moment om deze klus op me te nemen. Ik kijk er ontzettend naar uit om in deze functie met deze getalenteerde groep aan de slag te gaan”, stelt Van Nistelrooij. Ook algemeen directeur Toon Gerbrands toont zich content met de aanstelling van de voormalig topschutter. “Dat we hem nu al in deze rol kunnen inpassen, komt uitstekend uit. We zijn blij dat zo’n boegbeeld zich in deze rol wil doorontwikkelen.”

Van Nistelrooij was afgelopen seizoen een aantal dagen per week als assistent bij het eerste elftal actief, maar dat zal volgend seizoen niet het geval zijn. “Door zijn nieuwe functie is een structurele bijdrage in de staf van Van Bommel niet mogelijk, maar de lijnen blijven kort en wanneer mogelijk zal Ruud ook zijn gezicht aan de profzijde van De Herdgang laten zien. Dat heeft hij met Mark al afgesproken”, besluit Gerbrands. Tim Wolf, afgelopen seizoen trainer van PSV Onder-14, gaat Van Nistelrooij assisteren bij de Onder-19.