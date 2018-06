Dortmund sluit deal met Chelsea uit: ‘Markt is contact met werkelijkheid kwijt’

Borussia Dortmund verkocht Pierre-Emerick Aubameyang in de winterse transferperiode aan Arsenal en ving het vertrek van de spits tijdelijk op door Michy Batshuayi te huren van Chelsea. Die Borussen gaan deze zomer op zoek naar een permanente vervanger voor de Gabonees en toonden in de afgelopen weken belangstelling voor Batshuayi’s ploeggenoot Álvaro Morata. Technisch directeur Michael Zorc denkt echter niet dat de komst van de Spanjaard een haalbare kaart is.

“Ik zou zeggen dat Morata te duur is, zonder dat ik de exacte bedragen ken”, begint de sportbestuurder tegen BILD over de spits die vorig jaar voor 66 miljoen euro de overstap maakte van Real Madrid naar the Blues. “We hebben natuurlijk kandidaten in gedachten. Maar de positie van een echte spits is momenteel het moeilijkst om in te vullen in het Europese voetbal.”

“Daarom hebben we ons ook zo lang verzet tegen het vertrek van Aubameyang, hij was voor ons een garantie voor doelpunten. Ik heb op dit moment het idee dat de transfermarkt, en niet alleen op het gebied van spitsen, het contact met de werkelijkheid een beetje kwijt is geraakt. Er worden enorm hoge prijzen genoemd. Wij moeten voorzichtig handelen en geen gekke dingen doen. Zeker omdat we al spelers in het team hebben die op deze positie kunnen spelen.”

Naast de zoektocht naar een nieuwe spits houdt Zorc zich ook bezig met de afronding van de transfer van Sokratis Papastathopoulos naar Arsenal: “Het gaat die kant op, dat klopt. Maar de zaken zijn op dit moment nog niet compleet afgerond. En ik wil het met jullie niet hebben over de geruchtenmolen, waarin onder meer 27 nieuwe BVB-spelers zijn langsgekomen sinds eind mei. In de tussentijd amuseren we onszelf en maken we plannen. We hebben duidelijke ideeën en ik weet zeker dat we een goed team zullen samenstellen”, voegt hij toe tegenover Revier Sport.