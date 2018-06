‘Dat ik werd teruggezet naar het beloftenteam hakte er wel in, hoor’

Alexander Büttner keerde in januari 2017 terug bij Vitesse, maar was afgelopen anderhalf jaar in Arnhem niet altijd een vaste waarde. Afgelopen seizoen werd de 29-jarige verdediger door trainer Henk Fraser uit de selectie gezet, omdat hij een te hoog vetpercentage had. Nu is Büttner naar eigen zeggen topfit aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen.

“Ik voel me lekker en ben hartstikke gretig. En met reden, natuurlijk. Ik wil echt weer eens een heel jaar voetballen”, zegt Büttner in gesprek met de Gelderlander. In het slot van afgelopen seizoen keerde de verdediger weer terug in de basiself bij Vitesse, maar hij is niet tevreden over zijn afgelopen anderhalf jaar. “Maar tegenslag is ook leerzaam. Ik heb me teruggeknokt. Ik heb de laatste maanden van het vorige seizoen laten zien wat ik kan.”

“Dat ik werd teruggezet naar het beloftenteam hakte er wel in, hoor”, vervolgt de verdediger, die afgelopen seizoen tot 28 wedstrijden in het shirt van Vitesse kwam. “Ik blijf van mening dat het terugzetten niet helemaal terecht was. Maar ik heb me als prof opgesteld en heb me opgericht. Ik ben nu ook uitmuntend door de fitheidstesten van Vitesse gekomen. Hart, vetmeting, oogarts, tandarts. Alles was goed.”

Jeroen Houwen besloot afgelopen seizoen als eerste doelman van Vitesse en hoopt deze positie te kunnen behouden. “In het voetbal weet je het gewoon niet. Maar laat mij maar gewoon lekker hier blijven en eerste doelman zijn. Ik hoop die lijn van het afgelopen seizoen hier door te trekken”, vertelt de sluitpost aan Omroep Gelderland. Hij zegt dat er op de trainingen onder de nieuwe trainer Leonid Slutsky ‘hard gewerkt’ moet worden.

“We krijgen amper rust. Dit is een andere voorbereiding dan we gewend zijn. Het is even afwachten of dit leuker en beter is, maar de trainer is wel leuk. Op het veld is hij heel streng, agressief en dwingend, maar buiten het veld is hij een leuke kerel”, besluit Houwen, die in maart zijn contract bij Vitesse tot medio 2021 verlengde.