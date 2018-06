‘Ik heb gehoord dat hij trainer van PSV wordt, dat is mooi nieuws voor hem’

PSV nam vorige week afscheid van Phillip Cocu en schoof met Mark van Bommel meteen een vervanger van de trainer uit eigen gelederen door. De voormalige middenvelder, die vorig seizoen het Onder-19-elftal van de Eindhovenaren onder zijn hoede had, is voorlopig echter gefocust op het WK en hij hoopt als rechterhand van schoonvader Bert van Marwijk zo ver mogelijk te reiken op het mondiale eindtoernooi.

Het nieuws over de nieuwe baan van Van Bommel is in het kamp van de Socceroos ook niet ongemerkt voorbijgegaan en Mathew Leckie wenst hem alle succes: “Ik heb gehoord dat hij trainer van PSV wordt en dat is mooi nieuws voor hem. Dit is een goede stap voor Mark en hopelijk kan hij als trainer net zo'n grote naam opbouwen als hij als speler heeft gedaan”, wordt hij geciteerd door De Telegraaf.

De aanvaller van Hertha BSC merkt op dat Van Bommel nu de kans krijgt om op eigen benen te staan en verwacht dat hij ook als trainer veel te bieden heeft: “Mark doet het heel goed hier bij de Australische ploeg. Ik houd van de manier waarop Bert van Marwijk en hij trainen. Ze hebben een heel goede kijk op voetbal, we hebben veel plezier en de manier van spelen, zoals zij in het team hebben gebracht, heeft tot nu goed gewerkt.”

Australië bereidt zich momenteel voor op de beslissende groepswedstrijd van het WK en heeft nog een kansje om door te stoten naar de knockout-fase van het toernooi. De ploeg van bondscoach Van Marwijk moet dan zelf zien te winnen van het al uitgeschakelde Peru en is dan alsnog afhankelijk van het resultaat in de wedstrijd tussen Frankrijk en Denemarken.