Excelsior doet voor zesde aanwinst zaken in Arnhem: ‘Ik kon ook blijven’

Excelsior maakt maandagmiddag melding van de komst van Thomas Oude Kotte. De 22-jarige centrale verdediger komt over van Vitesse, waar hij de afgelopen tien jaar actief was. In Kralingen heeft hij zijn handtekening gezet onder een contract voor drie seizoenen: “Ik was toe aan een nieuwe uitdaging. Ik heb tien mooie jaren achter de rug bij Vitesse, maar ik vond dat het nu tijd was voor een fris begin en een nieuwe club”, legt hij zijn keuze uit.

“Ik heb alles meegemaakt in Arnhem, tot aan mijn debuut in de Europa League. Ik kon daar ook langer blijven, maar heb zelf gekozen voor een nieuwe start”, gaat hij verder. Oude Kotte geeft aan ‘aangenaam verrast’ te zijn geweest toen Excelsior contact met hem opnam en na een eerste gesprek bleef de club in zijn hoofd zitten.

De stopper speelde in totaal negen wedstrijden in de Eredivisie voor Vitesse en stond ook negentig minuten op het veld in het Europa League-duel met OGC Nice. In Rotterdam hoopt hij zich verder te kunnen ontwikkelen: “Excelsior speelt nu vijf seizoenen in de Eredivisie en presenteert zichzelf ook echt als een eredivisieclub. De club heeft bewezen een springplank te zijn voor jong talent. Dit is daarom een mooie stap om mezelf te meten met spelers op het hoogste niveau.”

Voor de Kralingers, die met Adrie Poldervaart volgend seizoen ook een nieuwe trainer voor de groep hebben staan, is hij de zesde aanwinst van deze transferperiode. Eerder verzekerde de club zich al van de komst van Maarten de Fockert, Sonny Stevens, Robin van der Meer, Jerdy Schouten en Denis Mahmudov.