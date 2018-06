NAC haalt voormalige aanvaller van ADO op in Duitsland: ‘Hoop op veel goals’

NAC Breda heeft zich na Pele van Aanholt verzekerd van de tweede aanwinst voor het aankomende seizoen. De Parel van het Zuiden meldt via de officiële kanalen dat Gervane Kastaneer maandagochtend een tweejarig contract heeft getekend in het Rat Verlegh Stadion. De 22-jarige aanvaller kwam het afgelopen seizoen uit voor het Duitse 1. FC Kaiserslautern.

Kastaneer beleefde zijn doorbraak op de Nederlandse velden in het shirt van ADO Den Haag, waarvoor hij, onderbroken door een halfjaar op huurbasis bij FC Eindhoven in dertig wedstrijden goed was voor zeven doelpunten en twee assists. De aanvaller, die zowel op de linkerflank als in de spits uit de voeten kan, speelde voor zijn periode in de Hofstad voor FC Dordrecht en de amateurtak van Feyenoord.

Kastaneer, die bij Eindhoven eerder samenwerkte met de nieuwe NAC-trainer Mitchell van der Gaag en door de degradatie van Kaiserslautern uit de 2. Bundesliga transfervrij mocht vertrekken, kijkt uit naar het nieuwe avontuur: “Ik heb de afgelopen weken veel gesprekken gevoerd en ik was direct enthousiast over deze club. Vandaar dat ik blij ben dat ik vandaag heb kunnen tekenen voor twee seizoenen. Spelen voor NAC is een mooie stap in mijn carrière. Ik heb veel over de club gehoord en ga de komende twee seizoenen alles geven, waarbij ik natuurlijk hoop op veel doelpunten en assists.”

Technisch directeur Hans Smulders heeft eveneens hoge verwachtingen van de samenwerking: “Met het contracteren van Gervane hebben we een gewenste versterking voor onze aanval binnen. Hij is een fysiek sterke speler met veel loopvermogen die op iedere positie in de aanval uit de voeten kan, met een voorkeur voor de elf-positie. Daarnaast is hij een voetballer die ondanks zijn jonge leeftijd de nodige ervaring in de Eredivisie heeft. Wij zien veel potentie en kwaliteiten in hem en zijn blij dat hij zijn loopbaan wil vervolgen in Breda.”