Bruggink: ‘Onbegrijpelijk dat Sevilla of Villarreal zich niet bij PSV meldt’

Arnold Bruggink zou een eventueel vertrek van Santiago Arias als een aderlating zien voor PSV. De rechtsback is momenteel actief op het WK en PSV speelde met de komst van Denzel Dumfries al in op een vertrek van de Colombiaan. Analist Bruggink begrijpt niet waarom clubs uit de Spaanse subtop zich nog niet serieus hebben gemeld voor Arias, vertelt hij in onderstaande video.