Xavi: ‘Hij heeft het Real Madrid-DNA, maar hij is niet iemand voor Barcelona’

Xavi vindt dat zijn uitspraken over Casemiro uit hun verband zijn gerukt. In januari stelde Xavi dat Casemiro niet het 'DNA' heeft om voor Barcelona te spelen, maar dat was volgens de middenvelder van Al-Sadd geen kritiek op zijn collega van Real Madrid. Zo leken zijn woorden wel aan te komen, want Casemiro reageerde in mei cynisch op de uitspraken.

"Casemiro bijvoorbeeld is supersnel, maar hij heeft problemen met alle andere aspecten waar hij niet aan heeft gewerkt", oordeelde Xavi. "Hij heeft andere eigenschappen (dan ik, red.); hij is meer defensief ingesteld, maakt meer slidings, dekt meer gebied af, maar hij domineert niet als het gaat om de juiste timing." In mei, vlak voordat hij de Champions League won, reageerde Casemiro tijdens een speech: "Zoals Xavi aangaf, begrijp ik niets van voetbal en zou ik niet voor Barcelona kunnen spelen."

Nu benadrukt Xavi in de Spaanse pers dat hij verkeerd begrepen is. "Hij is een goede speler voor Real Madrid. Hij heeft het Real Madrid-DNA, maar hij is niet iemand voor Barcelona", stelt de routinier. "We vergelijken graag spelers met die van andere clubs, maar Barcelona heeft een heel complexe manier van voetballen waar niet alle spelers zich aan kunnen aanpassen. Dat probeerde ik duidelijk te maken. Het was geen kritiek op Casemiro, maar ik vind dat Barcelona spelers moet halen met het DNA van de club."