‘Weghorst heeft er door interesse Londenaren optie in Premier League bij’

De kans dat Wout Weghorst volgend seizoen nog in de Eredivisie speelt lijkt bijzonder klein, aangezien er eerder al melding is gemaakt van interesse uit LaLiga en de Bundesliga en de spits van AZ er nu ook een optie in de Premier League bij lijkt te hebben. RTV Oost meldt maandag namelijk dat West Ham United zou denken aan de komst van de 25-jarige aanvaller.

The Hammers hadden afgelopen seizoen onder meer Javier Hernández en Andy Carroll rondlopen als opties in de punt van de aanval, maar het is niet onwaarschijnlijk dat zij deze zomer allebei gaan vertrekken uit het London Stadium. De club van de nieuwe trainer Manuel Pellegrini is zodoende op zoek naar versterkingen voor in de punt van de aanval en komt mogelijk bij Weghorst uit.

De Londenaren toonden zich de afgelopen weken met de komst van Lukasz Fabianski, Ryan Fredericks en Issa Diop, voor 25 miljoen euro de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis al slagvaardig op de transfermarkt en gaan hun clubrecord deze zomer mogelijk nog een keer breken. Lazio-middenvelder Felipe Anderson wordt al weken in verband gebracht met een transfer naar West Ham en zou tussen de 35 en 40 miljoen euro moeten kosten.

Naast de Engelsen heeft ook VfL Wolfsburg nadrukkelijke interesse in Weghorst, terwijl hij ook in beeld zou zijn bij Sevilla. De Andalusiërs lijken vooralsnog echter de voorkeur te geven aan de komst van landgenoot Bas Dost, waardoor Weghorst ‘slechts’ als alternatief zou gelden.