‘De Jong geeft jawoord aan Barça en heeft boodschap voor Ajax’

Frenkie de Jong heeft zijn jawoord gegeven aan Barcelona, zo meldt Sport maandagochtend. Na 'meerdere gesprekken' zou de verdediger annex middenvelder hebben besloten dat hij naar Camp Nou wil. Toch is het niet zeker dat het tot een transfer komt: Ajax wil nog niet meewerken en Barcelona weet nog niet of het deze zomer al wil toeslaan.

De landskampioen van Spanje zoekt naar spelers die een directe versterking vormen op het middenveld, schreef Sport eerder deze maand. De Jong zou nog niet voldoen aan dat profiel, maar toch is Ernesto Valverde gecharmeerd van de Ajacied. De oefenmeester zoekt na het vertrek van Andrés Iniesta en het naderende afscheid van André Gomes naar twee nieuwe, 'passende' middenvelders. De Jong wacht momenteel op een beslissing uit Barcelona.

De club twijfelt of men zich deze zomer al meldt bij Ajax, of volgend jaar pas. De Jong zou al meerdere aanbiedingen hebben ontvangen, maar heeft volgens de Catalaanse sportkrant alleen oren naar Barcelona. Hij heeft Ajax laten weten dat hij alleen naar Barça wil, indien hij wordt verkocht. Dat biedt de Spanjaarden een sterkere onderhandelingspositie, stelt het dagblad.

Ajax is ervan overtuigd dat de waarde van De Jong volgend seizoen toeneemt en wil daarom nog niet meewerken aan een transfer. Het contract van de jeugdinternational van Oranje loopt nog vier seizoenen door. Hij speelde sinds februari 2017 in totaal 25 competitieduels voor Ajax, waarin hij 1 keer scoorde. De Jong is herstellende van een enkelblessure en gaat daarom niet met zijn ploeg mee op trainingskamp naar Duitsland.