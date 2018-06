Sparta Rotterdam strikt twee ex-PSV'ers: 'Hij kon ook naar de Eredivisie'

Mohamed Rayhi vervolgt zijn carrière bij Sparta Rotterdam. De middenvelder annex aanvaller komt transfervrij over van NEC en tekent voor twee seizoenen op Het Kasteel, zo meldt Sparta maandagochtend via de officiële clubkanalen. Bovendien maakt Suently Alberto de overstap van NEC naar Sparta: hij mag ondanks een doorlopend contract transfervrij naar Rotterdam vertrekken. Wel heeft NEC een doorverkooppercentage bedongen.

De 23-jarige Rayhi is afkomstig uit de jeugd van PSV, maar speelde nooit in het eerste elftal van de club. Hij kwam tussen 2013 en 2015 in totaal 48 keer in actie voor Jong PSV en scoorde 10 keer. Vervolgens maakte Rayhi transfervrij de overstap naar NEC, waarvoor hij 42 Eredivisie-wedstrijden speelde en 18 duels in de Jupiler League. Voor de Nijmegenaren kwam hij negen keer tot scoren.

Volgens technisch manager Henk van Stee heeft Rayhi bij zowel Jong PSV als NEC bewezen 'van grote waarde te kunnen zijn in de Eerste Divisie en Eredivisie'. "Hij had ook de keuze uit clubs uit die beide competities", zegt de beleidsbepaler. "Het is een speler die zowel op de flanken als achter de spitsen kan spelen en veel rendement bezit. Een speler met zijn kwaliteiten is een aanwinst voor een club als Sparta."

NEC wilde het aflopende contract van Rayhi eigenlijk verlengen, maar beide partijen kwamen er niet uit. Hij en Alberto zijn na Tim Coremans, Giliano Wijnaldum, Lars Veldwijk, Everton Pires Tavares en Xandro Schenk de zesde en zevende aanwinst voor de degradant. Allemaal kwamen ze transfervrij over. De komst van Schenk is nog niet helemaal zeker, omdat hij nog niet heeft getekend en FC Twente aan hem trekt.

Alberto speelde in mei 2015 één wedstrijd voor PSV en tekende vorig jaar tot medio 2020 bij NEC. Hij heeft echter niet gebracht wat er werd gehoopt, stelt technisch directeur Remco Oversier. "Door hem te laten vertrekken naar Sparta krijgt hij een nieuwe kans om zijn carrière nieuw leven in te blazen en met het doorverkooppercentage dat we hebben bedongen profiteren we mee als Suently zich in Rotterdam goed ontwikkelt."