Cristiano Ronaldo gebaart diep in de nacht naar luidruchtige Iraniërs

Iran heeft maandagavond een stunt tegen Portugal nodig om zich te plaatsen voor de achtste finales van het WK en de supporters trekken alles uit de kast om een steentje bij te dragen. Zondagnacht meldden luidruchtige Iraniërs zich bij het spelershotel van Portugal, in een poging de slaap van de Portugese voetballers te verstoren.

De Iraanse voetbalfans zouden vuvuzela's hebben meegenomen om Portugal wakker te houden. Cristiano Ronaldo liep vervolgens naar het raam van zijn hotelkamer en gebaarde naar de Iraniërs dat hij probeerde te slapen. Het is niet duidelijk of dat meteen effect sorteerde. Eerder dit jaar overkwam Ronaldo hetzelfde, toen fans van Paris Saint-Germain zich verzamelden bij het spelershotel van Real Madrid in Parijs. Ze sloegen op drumstellen en staken vuurwerk af, maar de dag erna won Real Madrid met 1-2 en scoorde Ronaldo met een kopbal.

Iran en Portugal treffen elkaar maandagavond vanaf 20.00 uur in de Mordovia Arena in Saransk. Het Aziatische land heeft drie punten verzameld, terwijl de regerend Europees kampioen er vier heeft. Iran heeft een zege nodig om samen met Spanje door te bekeren. Een gelijkspel (tot aan 2-2) is alleen voldoende als Spanje gelijktijdig met minstens twee doelpunten verschil van Marokko verliest.