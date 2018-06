‘Real Madrid doet nieuwe poging en biedt Benzema aan in ruildeal’

De geruchten over een transfer naar van Robert Lewandowski naar Real Madrid waren de afgelopen weken grotendeels gaan liggen, maar de Koninklijke lijkt de spits nog niet vergeten te zijn. Het doorgaans goed ingevoerde Kicker meldt maandag namelijk dat de Spanjaarden onlangs een nieuwe poging hebben gedaan om de aanvoerder van Polen in te lijven.

De Champions League-winnaar zou met een nieuw voorstel hebben aangeklopt bij Bayern München, in de hoop der Rekordmeister ervan te overtuigen nu wel medewerking te verlenen aan een vertrek van de 29-jarige Lewandowski. Real lijkt echter bot gevangen te hebben, aangezien Kicker meldt dat Bayern niet zit te wachten op de komst van Karim Benzema.

De Spaanse grootmacht was bereid om de dertigjarige spits, plus enkele miljoenen extra, richting Beieren te sturen, maar voorzitter Uli Hoeness heeft het voorstel naar de prullenbak verwezen. Naast Real hebben Manchester United en Paris Saint-Germain in de afgelopen maanden eveneens interesse getoond in Lewandowski. Zij worden echter niet beschouwd als aantrekkelijke opties voor de aanvaller.

Het is dus, ondanks dat zijn zaakwaarnemer onlangs aan heeft gegeven dat Lewandowski toe is aan een nieuwe uitdaging, de vraag of het deze zomer van een vertrek gaat komen. Bayern lijkt niet van plan om zomaar mee te werken aan een vertrek van zijn aanvalsleider en heeft, doordat Lewandowski nog vastligt tot medio 2021, de luxe dat het kan vragen wat het wil.