Gerrard is 'fan' van NAC'er: 'Hij zou een toegevoegde waarde zijn'

Umar Sadiq is op papier nog vijf dagen speler van NAC Breda, waarna hij terugkeert bij AS Roma. De aanvaller wordt volgend seizoen vermoedelijk opnieuw verhuurd door de Italianen en Rangers FC hoopt Sadiq te kunnen verwelkomen. Steven Gerrard, de nieuwe trainer van de Schotse club, heeft veel bewondering voor de 21-jarige Nigeriaan.

Sadiq werd in de tweede seizoenshelft gestald bij NAC en liet een goede indruk achter. In twaalf competitiewedstrijden kwam hij tot vijf doelpunten en drie assists. Mede door zijn treffers bleef NAC behouden voor de Eredivisie. Het lijkt erop dat Gerrard de wedstrijden van NAC heeft gezien, want de clubicoon van Liverpool is onder de indruk geraakt. "We zijn fan van Umar Sadiq. Wat betreft de voortgang van de transfer is er nog niets te melden, maar we zijn wel gecharmeerd van hem. We zullen zien hoe het loopt."

"Hij zou met zijn lengte, kracht en voorkomen een toegevoegde waarde zijn voor onze voorhoede", stelt Gerrard in gesprek met de Daily Mail. "Geloof het of niet, maar het is een hardwerkende speler. Hij is voortdurend aan het rennen en legt veel enthousiasme in zijn spel. Hij is een speler die zonder balbezit net zoveel te bieden heeft als aan de bal. Dat vind ik belangrijk. We hebben interesse, maar hij is momenteel nog speler van Roma. We zijn ermee bezig", concludeert de nieuwbakken trainer.

Sadiq is niet de enige (ex-)Eredivisionist met wie Rangers in verband wordt gebracht. Ook voormalig NAC'er Brandon Barker (Manchester City) en ex-Vitessenaar Dominic Solanke (Liverpool) worden genoemd. "Barker is speculatie. Er zou niet eens genoeg ruimte zijn voor alle vleugelspelers met wie wij in verband zijn gebracht: Ryan Kent, Harry Wilson, Brandon Barker, Jordan Jones … Ik zou niet weten hoe ik die allemaal een plek moet geven", lacht Gerrard. "Dominic Solanke is ook speculatie. Het enige wat ik erover zal zeggen, is dat we meer aanvallende opties nodig hebben."