AZ winkelt bij Ajax: ‘Hij is goed genoeg voor de top van de Eredivisie’

Leon Bergsma ruilde Ajax donderdag in voor AZ. De 21-jarige centrale verdediger tekende een contract voor vier seizoenen in het AFAS Stadion en directeur voetbalzaken Max Huiberts heeft alle vertrouwen in de kersverse aanwinst.

“Wij denken dat met name Leon goed genoeg is om uiteindelijk in de top van de Eredivisie te spelen. Bij ons krijgt hij alle ruimte om dat te laten zien”, vertelt de sportbestuurder van de Alkmaarders in een interview met De Telegraaf. Bergsma had in Amsterdam nog een contract voor één seizoen.

De international van Oranje Onder-20 speelde voor Blauw-Wit en RKSV Pancratius alvorens hij zich in 2005 aansloot bij de jeugdopleiding van Ajax. Hij kwam in de Jupiler League tot 61 wedstrijden, maar wist zijn debuut in het eerste elftal van huidig trainer Erik ten Hag nooit te maken.

“Het is fantastisch om bij deze club te mogen tekenen. AZ is voor mij een topclub, geeft de jeugd een kans en speelt mooi attractief voetbal. Daar houd ik van. Ik ga gewoon mijn stinkende best doen”, zei Bergsma op de officiële kanalen van AZ.