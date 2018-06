‘Thierry Hazard meldde zich vlak voor CL-finale bij Real Madrid’

Enkele dagen voor de finale van de Champions League is Eden Hazard door zijn vader Thierry Hazard aangeboden bij Real Madrid, zo meldt Marca maandag. Hazard senior stapte naar Real Madrid met de boodschap dat de contractbesprekingen tussen Chelsea en zijn zoon stil lagen, omdat Hazard wil transfereren naar een club die uitkomst in de Champions League.

Chelsea eindigde vorig seizoen als vijfde in de Premier League en moet daarom genoegen nemen met deelname aan de groepsfase van de Europa League. Hazard stelde maandag nog een voorwaarde aan een eventueel langer verblijf op Stamford Bridge: de aanvaller wil een koerswijziging zien bij Chelsea. "Als ik blijf, dan zou dat zijn omdat ze gaan verbeteren ten opzichte van vorig seizoen", vertelde de Belg in gesprek met L'Équipe. "Ik ga niet blijven als het slechter wordt."

De 27-jarige Hazard, momenteel met België actief op het WK, raakte volgens Marca 'gefrustreerd' onder trainers José Mourinho en Antonio Conte. Hij is op zoek naar een club met een speelstijl die beter bij hem past en hoopt een trainer te vinden die het maximale uit zijn talent kan halen, aldus de Spaanse krant. Om die reden is hij bereid om een aanbod van bijna 390.000 euro per week te laten schieten. Eerder meldden Engelse media dat Chelsea tot 345.000 euro wil gaan om de buitenspeler langer voor de club te behouden.

Behalve dat Hazard een nieuwe trainer zou willen, wil hij ook uitkomen in de Champions League. Een van zijn belangrijkste sponsorcontracten geldt enkel als de Belg in het grootste Europese clubtoernooi speelt. Real Madrid houdt Hazard in de gaten tijdens het WK en de interesse is wederzijds. "Real Madrid kan interessant voor mij zijn, zoals iedereen weet. Ze weten wat ze moeten doen als ze me willen hebben", gaf hij maandag toe. Het huidige contract van Hazard bij Chelsea loopt door tot medio 2020.