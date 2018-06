Lewandowski is vernietigend: ‘Zonder kwaliteit kun je niet winnen’

Voor Polen zit het WK erop. De nummer acht van de wereldranglijst verloor zondag met 0-3 van Colombia en kan zich ook in de laatste wedstrijd tegen Japan, komende donderdag, niet meer kwalificeren voor de achtste finale. De kranten in Polen zijn hard in hun oordeel over het team van de geplaagde bondscoach Adam Nawalka.

“Schande, schaamte, schande”, kopt Fakty. Het dagblad vergelijkt de harde nederlaag tegen Colombia met die tegen Ecuador op het WK van 2006. Toen ging Polen in de eerste speelronde door doelpunten van Carlos Tenorio en Agustín Delgado met 0-2 het schip in. “We hoopten dat de Poolse voetballers zouden bewijzen dat de 1-2 nederlaag tegen Senegal slechts een bedrijfsongeval was.”

Przeglad Sportowy refereert aan Dziady (‘voorvaderen’), een beroemd versdrama geschreven door de beroemde Poolse poëet Adam Mickiewicz. ‘Dziady’ is ook een Pools gebruik om (tweemaal per jaar) de doden te eren. “Dziady: een voetbaldrama van de Poolse voetbalbloem in twee delen”, zo verwijst de scribent naar de eerdere uitschakelingen op de WK’s van 2002 en 2006.

Super Express is eveneens helder in zijn commentaar: “Neergang, beschamend, lafhartig.” De krant omschrijft het WK-avontuur van Polen als ‘rampzalig’ en stelt dat ‘ook Robert Lewandowski’ niet in staat was om het Colombia serieus moeilijk te maken. Dat laatste beaamt de 29-jarige aanvoerder annex 95-voudig international zelf ook in een interview met het journaille uit zijn vaderland.

“We waren zwakker, er valt niets af te dingen op de nederlaag. We hebben gevochten, maar we hadden vandaag niet genoeg voetbalkwaliteit. We hebben het geprobeerd, ja, maar zonder kwaliteit kun je een wedstrijd niet winnen. We wisten niet hoe we moesten antwoorden. Dit is hoe het Poolse voetbal er momenteel voor staat. We kunnen een bepaald niveau gewoon niet meer aantikken. Kijk alleen al bij wat voor clubs de Colombianen spelen.”

“Dit laat goed zien waar we nu staan. We hebben het maximale eruit gehaald”, aldus Lewandowski. “We kunnen alleen onszelf verwijten maken. Hoe de stemming is in de kleedkamer? Hulpeloosheid. Het hele team heeft het geprobeerd, maar alleen vechten is niet genoeg. We hebben er niets meer aan kunnen doen. Individuele kwaliteiten hebben bepaald dat we twee wedstrijden hebben verloren”, besluit de ster van Bayern München.