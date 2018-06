Seedorf: ‘Als Neymar hier aandacht aan besteedt, dan zit hij fout’

Clarence Seedorf heeft begrip voor de emoties bij Neymar. De sterspeler van Brazilië barstte vorige week vrijdag in huilen uit na de wedstrijd tegen Costa Rica (2-0), nadat hij diep in de blessuretijd zelf de eindstand had bepaald. Het waren tranen van vreugde, zo zei Neymar na afloop van de wedstrijd.

De Braziliaan stond drieënhalve maand geblesseerd aan de kant en moest vrezen voor deelname aan het WK. Hij was uiteindelijk fit genoeg, maar kreeg ook kritiek te verduren na de remise in het openingsduel met Zwitserland (1-1). Zijn tranen na de wedstrijd tegen Costa Rica leken een reactie op de gebeurtenissen van de afgelopen maanden. "Ik vond zijn uitbarsting op het eind mooi om te zien. Je kon het voelen", zegt Seedorf bij het Braziliaanse SporTV.

"We zijn allemaal mensen. In plaats van om zijn menselijke aspect te waarderen, willen we er kritiek op uiten", merkt Seedorf op. De Nederlander denkt echter dat Neymar wel bestand is tegen de kritiek. "Neymar is een prof. Als hij hier aandacht aan besteedt, dan zit hij fout", vindt Seedorf. "Je moet anderen lekker hun gang laten gaan. Hij is groot genoeg om te weten dat hij er geen waarde aan moet hechten. Als hij weet dat hij wel door zulke kritiek wordt beïnvloed, zou ik adviseren om het niet te lezen."

Brazilië is voorlopig koploper in Groep E. Door de zege op Costa Rica staat de vijfvoudig wereldkampioen na twee duels op vier punten. De Brazilianen besluiten de groepsfase woensdag met een wedstrijd tegen Servië. Een nederlaag kan fataal blijken, want in dat geval zou Brazilië door zowel Servië als Zwitserland achterhaald kunnen worden.