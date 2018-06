Van Weert reageert: ‘Er is contact geweest met Sporting Portugal’

Tom van Weert deed zondag mee aan de eerste training van FC Groningen in voorbereiding op het nieuwe seizoen. De aanvaller leek naar Sporting Portugal te vertrekken en had contact met os Leões, maar trainer Sinisa Mihajlovic zette naar verluidt een streep door de komst van Van Weert.

“Het zag er allemaal heel spectaculair uit en er werd groots over bericht, maar uiteindelijk viel het allemaal wel mee en was het ook snel weer voorbij. Het is allemaal een beetje opgeblazen. Er heeft wel iets gespeeld, er is contact geweest, maar het was eigenlijk meer een samenloop van omstandigheden”, aldus Van Weert in een interview met het Dagblad van het Noorden.

De 28-jarige Van Weert ging in principe ‘alleen’ voor een vijfdaagse vakantie naar Lissabon, maar kwam in die periode ook in contact met Sporting. Uiteindelijk was het volgens de ex-spits van Excelsior en FC Den Bosch ‘een hoop commotie om niets’.

Van Weert ligt in het Noordlease Stadion nog één seizoen vast, maar kan niet beloven dat hij die verbintenis ook uitdient. “Het hangt er dus ook een beetje vanaf wat de club met me wil en hoe ik er zelf in sta na een paar weken voorbereiding. Eerst maar eens aan de slag.”