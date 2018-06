Te Kloese: ‘Er waren veel mensen bij aanwezig, maar geen prostituees’

Vaak zijn zes punten voldoende voor een zekere plek in de volgende ronde van een hoofdtoernooi, maar Mexico moet nog aan de bak op het WK. In Groep F kunnen alle landen nog doorstoten en voor de Noord-Amerikaanse koploper zou een nederlaag tegen Zweden fataal kunnen blijken. Tot dusver zijn de prestaties evenwel uitmuntend, ziet Dennis te Kloese tot zijn grote tevredenheid.

Te Kloese werkt al vijftien jaar in Mexico en is sinds vorige zomer de directeur nationale selecties, het hoogste technische ambt binnen de Mexicaanse voetbalbond. "Na beide overwinningen zijn de families van de spelers en trainers langs geweest. Dat geeft energie", vertelt de Nederlander in gesprek met De Telegraaf. Op de vraag of daar ook prostituees bij waren, reageert hij met een voorzichtige lach. Voorafgaand aan het toernooi was in Mexico veel te doen om een feestje van de internationals, waar dertig prostituees bij zouden zijn geweest. Het feest zou zijn uitgelopen op een orgie.

"Het is kinderachtig om nu te zeggen dat dat een indianenverhaal was. Maar ik kan wel melden dat het nieuws naar buiten is gebracht door een magazine dat graag dingen anders ziet dan ze in werkelijkheid zijn", vertelt Te Kloese. Hij legt uit dat het ging om een verjaardagsfeest van een van de selectiespelers. Die organiseerde het feest op een vrije dag na een trainingskamp. "Daar waren veel mensen, maar geen prostituees. Nu is er gelukkig weer rust in de tent. De jongens hebben het intern opgelost. We zijn blij dat het de prestaties niet heeft beïnvloed."