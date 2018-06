Lozano: ‘Barcelona of Real Madrid? Dan kies ik voor beide clubs’

Hirving Lozano staat volgens vader Jesús in de belangstelling van Barcelona, maar de club uit Catalonië is niet de enige die achter de handtekening van de aanvaller aanzit. Ook Real Madrid zou interesse hebben in de Mexicaans international van PSV.

“De waarheid is dat ik erg blij ben dat twee van zulke grote teams aan mij gelinkt worden. Als mij gevraagd wordt aan welke club ik de voorkeur geef, dan zeg ik dat ik dat ik dat aan allebei doen”, reageert de 22-jarige Lozano in de Spaanse en Mexicaanse media op de vermeende belangstelling vanuit de top van LaLiga.

“Ik moet zorgen dat ik rustig blijf en mij concentreer op het spelen van een goed WK. Ik ben er in ieder geval erg van aan het genieten. Het belangrijkste is dat we ons fysiek goed voelen op het veld en elkaar verstaan op het veld. Dat is het belangrijkste. Ik ben honderd procent toegewijd en werk hard”, gaat de 28-voudig international verder.

“Dit is de eerste keer dat ik aan zo’n toernooi meedoe met de nationale ploeg. We hebben een jong team dat wil winnen en wil aanvallen. Het zijn topgasten en geweldige spelers, dat zie je terug op het veld”, aldus Lozano, die bij PSV nog tot medio 2023 onder contract staat. Dit seizoen scoorde hij negentien keer in de Eredivisie.