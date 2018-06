Ajacieden hebben nauwelijks vakantie: ‘Maar je hebt ook rust nodig’

Ajax begint op 24 juli met een thuiswedstrijd tegen Sturm Graz aan de tweede voorronde van de Champions League. Dat betekent dat de WK-gangers van de Amsterdammers amper vakantie zullen hebben, maar Lasse Schöne en Kasper Dolberg van de Deense ploeg malen daar niet om.

“Ik wil die wedstrijden graag spelen, want ik wil ook de Champions League in. Het is geen probleem dat ik dan maar een korte vakantie heb”, reageert de twintigjarige Dolberg in een interview met De Telegraaf. Zijn twaalf jaar oudere collega sluit zich bij hem aan: “Hij wil natuurlijk iedereen er graag bij hebben. En als het om de Champions League-play-off gaat, dan wil ik er ook graag bij zijn.”

De 38-voudig international voegt er wel aan toe dat ook voetballers ‘een rustmoment’ nodig hebben. Niet alleen vanwege het fysieke, maar ook vanwege het mentale gedeelte. “Dan moeten we maar ergens anders een paar weken vrij krijgen. Je kunt niet non-stop doorgaan van het ene seizoen in het andere. Dat gaat niet. Dan breek je op een gegeven moment.”

Het is verder de vraag met wie Schöne en Dolberg straks allemaal op het trainingsveld staan op De Toekomst, aangezien Justin Kluivert al weg is en er nog meer geruchten de ronde doen. “Ik heb het liefst dat iedereen blijft. Je wil de Champions League in en kampioen worden. Dan wil je dat de selectie sterk blijft en niet dat het een leegloop wordt”, aldus Schöne, die sinds medio 2012 voor Ajax speelt.