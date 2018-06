‘Het wordt straks één grote kermis, daar word je niet vrolijk van’

De nationale ploeg van Engeland won zondag met speels gemak van Panama (6-1). Willem van Hanegem genoot van de vreugde van de Panamezen toen Felipe Baloy scoorde, maar wordt ‘heel ongelukkig’ van het niveau van de WK-debutant, zo schrijft de icoon van Feyenoord in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

“En dan te bedenken dat er tijdens het WK van 2026 maar liefst 48 landen gaan meedoen. Nou, dan kun je dus echt de eerste weken overslaan. Het wordt één grote kermis! Het gaat de FIFA blijkbaar alleen maar om de commercie. Als voetablliefhebber word je daar niet vrolijk van”, aldus de 74-jarige Van Hanegem.

Hoewel Engeland dus ruim won, is dat land in de ogen van De Kromme geen ‘titelkandidaat’. De ploeg van Gareth Southgate heeft nog te weinig laten zien en legde tegen Panama nauwelijks ‘vlot combinatiespel’ op de mat in de tweede helft, zo luidt het verdict: “Maar dat miste ik. En laat dan zo’n Raheem Sterling er nog eentje maken.”

“Die jongen ligt onder vuur bij de Engelse pers. Juist door hem in stelling te brengen, had de ploeg een signaal kunnen afgeven. Zo van: we zijn echt een team. Dat hebben ze dus nagelaten.” Van Hanegem heeft geen ‘favorieten’ gezien die hem hebben kunnen overtuigen, maar is gecharmeerd van Mexico, omdat bondscoach Juan Carlos Osorio zijn team ‘niet volpropt met allemaal opdrachten’.