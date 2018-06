‘AS Roma laat niets meer van zich horen na akkoord met Ziyech’

Het is sterk de vraag of de transfer van Hakim Ziyech naar AS Roma nog doorgaat. De Telegraaf meldt dat de middenvelder en zaakwaarnemer Mustapha Nakhli ‘weken geleden’ een akkoord hebben bereikt over een contract voor vijf seizoenen, maar de clubs zijn nog altijd niet tot overeenstemming gekomen.

Na het jawoord van de 25-jarige Ziyech brachten de Romeinen een officieel bod uit, waarna Ajax een tegenvoorstel deed. Daarna liet sportief directeur Monchi evenwel niets meer van zich horen, zo valt er in het dagblad te lezen. Ziyech voert de onderhandelingen overigens niet zelf; hij laat alles over aan zijn makelaar Nakhli.

Ziyech heeft in de Johan Cruijff ArenA nog een contract tot de zomer van 2021, maar sprak met directeur spelersbeleid Marc Overmars af dat hij na twee seizoenen zou uitkijken naar een nieuwe werkgever. Volgens Leggo verlangt Overmars 40 tot 45 miljoen euro voor de vijftienvoudig international van Marokko.

AS Roma vindt dat bedrag aan de hoge kant en zou daarom niet langer Ziyech, maar Javier Pastore willen vastleggen, zo valt er de afgelopen dagen in de Italiaanse pers te lezen. De Argentijn van Paris Saint-Germain wordt waarschijnlijk dinsdag gekeurd en kost minimaal achttien à negentien miljoen euro. Het totaalbedrag zou op moeten lopen tot maximaal 24 miljoen.