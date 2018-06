‘Douglas Costa valt tot eventuele halve finale uit bij Brazilië’

Tite kan voorlopig geen beroep doen op Douglas Costa. De 27-jarige aanvaller raakte vrijdag in de met 2-0 gewonnen groepswedstrijd tegen Costa Rica geblesseerd aan het rechterdijbeen en moet zeker twee duels op het WK missen.

Globo Esporte meldt dat Douglas Costa vijftien tot twintig dagen in de lappenmand zit en dat betekent dat hij woensdag niet kan meedoen tegen Servië en dat hij ook het treffen in de achtste finale aan zich voorbij moet laten gaan. Mocht Brazilië zich plaatsen voor de kwartfinale, dan zal Douglas Costa ook die wedstrijd niet gaan halen.

Pas in een eventuele halve finale lijkt de 26-voudig international weer in actie te kunnen komen. Rodrigo Lasmar, de dokter van de Braziliaanse ploeg, heeft het nieuws nog niet bevestigd. Hij wilde enkel kwijt dat Douglas Costa ‘een lichte blessure’ heeft opgelopen en dat hij gekwetst raakte in de 84e minuut van het duel met Costa Rica.