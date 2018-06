Colombiaan ontving doodsbedreigingen: ‘Hij is diep geraakt’

De nationale ploeg van Colombia pakte zondag belangrijke punten op het WK. Het team van José Pekerman was met 0-3 te sterk voor Polen en heeft nu drie punten verzameld na twee speelronden. In de eerste wedstrijd verloor Colombia van Japan (2-1), nadat Carlos Sánchez met een rode kaart van het veld was gestuurd.

De 32-jarige verdedigende middenvelder van Espanyol was voor het duel met Polen dan ook geschorst, maar Pekerman droeg de zege wel aan hem op. “De speler is diep geraakt door de gebeurtenissen en voetbal komt dan echt even op het tweede plan. Het blijft een spelletje en we werken allemaal erg hard, maar dit soort dingen mogen we niet licht opnemen.”

“Of de doodsbedreigingen officieel zijn vastgesteld of niet, dit is iets wat enorm pijnlijk is”, gaat Pekerman verder. “De overwinning is opgedragen aan Carlos Sánchez, want hij heeft het de afgelopen dagen heel zwaar gehad. We delen deze zege graag met hem. Ik zeg dit met nadruk, want we voelen allemaal wat Carlos nu doormaakt.”

De doelpunten in de Kazan Arena werden gemaakt door Yerry Mina, Radamel Falcao en Juan Cuadrado. Voor Falcao, die na 78 minuten werd afgelost door Carlos Bacca, was het zijn eerste treffer op een WK-eindronde. “Hij is een symbool van de nationale ploeg en van het Colombiaanse voetbal”, aldus Pekerman. “Dat hij scoorde, was enorm belangrijk. Niet alleen voor vandaag, maar ook voor de komende wedstrijden.”