FC Groningen hoopt op contractverlenging: ‘We zijn er mee bezig’

Sergio Padt vertelde in mei dat hij open staat voor een nieuwe club en verwachtte een ‘spannende zomer’. Het lijkt er echter niet op dat de 28-jarige doelman gaat vertrekken, want de transferperiode is al even open en FC Groningen hoopt juist dat Padt zijn arbeidsovereenkomst gaat openbreken.

“Dat kan ik nog niet helemaal zeggen nu”, zegt Padt op de vraag van FOX Sports hoe zijn toekomst eruit gaat zien. “We zijn met FC Groningen aan het praten, de gesprekken zijn in volle gang. Daar kan een verlenging uit komen, we zijn er mee bezig.”

De aanvoerder van De Trots van het Noorden kwam in de zomer van 2014 over van AA Gent en stond sindsdien in 159 wedstrijden tussen de palen. Hij moest 238 doelpunten incasseren en hield 35 keer zijn kooi schoon.

Padt, die eerder nog gelinkt werd aan Vitesse, gaat in het nieuwe seizoen samenwerken met Danny Buijs, áls de keeper in het Noordlease Stadion blijft. “Ik ben onder de indruk en ik kijk ernaar uit. Hij heeft weinig ervaring op het allerhoogste niveau, maar hij heeft een uitgebreide staf waar hij gebruik van kan en wil maken”, aldus Padt.