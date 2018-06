‘Diego Costa keek mij aan en beledigde mijn moeder en mijn zus’

De nationale ploeg van Iran verdedigde zich woensdag tegen Spanje kranig, maar ging door een doelpunt van Diego Costa alsnog met 0-1 onderuit. Ook verdediger Morteza Pouraliganji kon de Braziliaanse Spanjaard niet van een treffer afhouden. Hij vocht in de Kazan Arena veel verbeten duels met Diego Costa uit.

De spits van Atlético Madrid probeerde zijn direct tegenstander op allerlei manieren te ontregelen, vertelt Pouraliganji in de Iraanse pers: “Hij keek tijdens de wedstrijd naar mij en beledigde mijn moeder en mijn zus. Hij begon mij al te beledigen vanaf de tiende minuut”, aldus de 26-jarige stopper van het Qatarese Al-Sadd.

“Hij wilde mij boos maken, maar ik bleef rustig. Ik weet niet waarom hij is verkozen tot man van de wedstrijd, want hij heeft de bal maar vijf keer aangeraakt en heeft per ongeluk een doelpunt gemaakt”, aldus Pouraliganji, die tegen la Furia Roja voor de 27e keer in actie kwam voor zijn land.

Iran neemt het maandag in Saransk op tegen Portugal en als men wint, plaatst het team van bondscoach Carlos Queiroz zich voor de achtste finale. “We gaan ons best doen om Portugal te verslaan. We zullen zien wat er gebeurt”, besluit Pouraliganji. Team Melli staat na twee speelronden met drie punten op de derde plaats in Groep B.