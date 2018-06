Man van wereldberoemde hakbal ‘faalt’ als coach en wordt ontslagen

Rabah Madjer is niet langer de bondscoach van Algerije. Mohamed Hattab, de minister van Sport en Jeugdzaken van het land, maakt bekend dat de 59-jarige oud-aanvaller de laan is uitgestuurd.

De Algerijnse voetbalbond FAF hield zondag een buitengewone vergadering en daarop is besloten om niet verder te gaan met Madjer. “Hij is een vroegere topspeler, een uithangbord van het Algerijnse voetbal, maar als hoofdcoach heeft hij gefaald”, zo wordt Hattab geciteerd door Le 360.

“Het is belangrijk om hier lering uit te trekken, want de nationale ploeg moet weer vreugde en geluk gaan brengen”, besluit de sportminister. Madjer volgde in oktober Lucas Alcarez op, nadat laatstgenoemde er niet in was geslaagd om De Woestijnvossen naar het WK in Rusland te leiden.

Madjer zat bij acht wedstrijden in de dug-out van Algerije en er werden vier duels verloren. Hij staat te boek als een van de beste Algerijnse voetballers ooit. Als speler kwam hij uit voor onder meer FC Porto en Valencia. In 1987 won Madjer met de Portugese topclub de Europa Cup I. In de finale tegen Bayern München scoorde de Algerijn met een hakbal, waarmee hij wereldberoemd werd.