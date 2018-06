‘VfL Wolfsburg toont nadrukkelijke belangstelling voor Weghorst’

Wout Weghorst is vanaf komend seizoen mogelijk te bewonderen in de Bundesliga. De 25-jarige aanvaller staat volgens TC Tubantia in de ‘nadrukkelijke belangstelling’ van VfL Wolfsburg en de regionale krant voegt eraan toe dat de kans ‘groot’ lijkt dat Weghorst deze zomer bij AZ vertrekt.

Mocht de transfer naar die Wölfe doorgaan, dan komt Weghorst in zijn droomcompetitie terecht. Hij heeft meerdere keren laten weten dat hij denkt goed in de Bundesliga te passen. “Als je kijkt naar mijn ontwikkelingsproces, lijkt me dat een goede stap”, vertelde hij in april in een interview met Voetbal International.

“Ook de Premier League is een doel van mij, maar carrière technisch lijkt een tussenstap in Duitsland mij het beste. Mijn progressie mag niet stoppen. In Engeland, met de moordende concurrentie daar, moet je op de top van je kunnen zijn”, aldus de drievoudig international van het Nederlands elftal.

Weghorst ruilde Heracles Almelo in de zomer van 2016 in voor AZ en speelde tot dusverre 86 wedstrijden in het eerste elftal van trainer John van den Brom. Daarin was de viceaanvoerder goed voor 45 doelpunten en 13 assists. Zijn contract loopt nog tot medio 2020 door.