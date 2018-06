‘Deen slaat aanbieding van Ajax af en vertrekt naar LaLiga’

Mathias Jensen gaat niet naar Ajax. De 22-jarige middenvelder van FC Nordsjaelland heeft besloten om de club uit Amsterdam af te wijzen ten faveure van een avontuur bij Celta de Vigo, zo weet het Deense FOOTY te melden.

Jensen wordt bij Celta de Vigo de opvolger van voormalig Ajacied Stanislav Lobotka, die zo goed als zeker naar Napoli gaat. De international van Jong Denemarken werd in 2017 voor het eerst in verband gebracht met Ajax en BT schreef in maart van dit jaar dat scout John Steen Olsen het talent in die maand had bekeken in een wedstrijd tegen FC Midtjylland.

“Ajax? Dat klinkt oké”, reageerde Jensen. “Ik heb het gevoel dat iedereen het een vanzelfsprekende transfer zou vinden, maar ik pin me er niet op vast. Ik sluit het niet op, maar ik wens alle opties open te houden. Er zijn veel mooie clubs in Europa. Natuurlijk wordt er veel gesproken over Ajax, maar ik kan er niet zoveel aan doen.”

Ajax is naar verluidt geïnteresseerd gebleven in de aanvoerder van FC Nordsjaelland, maar die heeft dus besloten om het geluk na te jagen in LaLiga. Jensen kwam in dienst van de club uit Farum tot vijftien doelpunten en zeventien assists in 64 officiële wedstrijden.