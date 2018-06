Internazionale betaalt AS Roma miljoenen voor Radja Nainggolan

Radja Nainggolan zet zijn loopbaan voort bij Internazionale. De Milanese club laat via de officiële kanalen weten een akkoord bereikt te hebben met AS Roma over een transfer van de dertigjarige middenvelder. Inter betaalt naar verluidt 24 miljoen euro voor Nainggolan en heeft Davide Santon en Nicolò Zaniolo bovendien in de deal met Roma betrokken. De inmiddels als international afgezwaaide Belg heeft in het Giuseppe Meazza zijn handtekening gezet onder een tot medio 2022 doorlopend contract.

De transfer van Nainggolan naar Inter komt niet als een verrassing. De Belg nam vorige week in La Gazzetta dello Sport al afscheid van de supporters van Roma en heeft er nu dus definitief voor gekozen de deur in Stadio Olimpico achter zich dicht te slaan. Nainggolan was sinds de zomer van 2014 actief voor de Romeinse club en speelde uiteindelijk 203 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 33 doelpunten en 29 assists. Prijzen wist hij in die periode niet te winnen met i Giallorossi.

Met zijn transfer naar Inter is Nainggolan toe aan zijn vierde club in Italië. De dynamische middenvelder verliet de jeugdopleiding van Beerschot in 2004 voor een avontuur bij Piacenza en stapte weer zes jaar later voor 1,3 miljoen euro over naar Cagliari. Na vier seizoenen die club gediend te hebben, volgde in 2014 voor vijftien miljoen euro een overstap naar Roma. Nainggolan had in Stadio Olimpico nog een contract tot halverwege 2021, maar heeft er dus voor gekozen die verbintenis niet uit te dienen.

Bij Inter staat Nainggolan voor een hereniging met trainer Luciano Spalletti. Het duo werkte tussen januari 2016 en mei 2017 al eens samen bij Roma. "Internazionale wilde mij echt hebben, meer dan wie dan ook. Ik kan de club daar alleen maar dankbaar voor zijn. Spalletti is een geweldige coach. Ik kijk uit naar de hernieuwde samenwerking", zo had Nainggolan in een eerder stadium al laten optekenen.