Hoofdrol Honda in voetbalgevecht tussen Japan en Senegal

Japan en Senegal hebben elkaar zondagavond op het WK in evenwicht gehouden in groep H. Het Afrikaanse land kwam in Jekaterinenburg tot tweemaal toe op voorsprong, maar moest uiteindelijk toch genoegen nemen met een puntendeling: 2-2. Keisuke Honda was achttien minuten voor tijd als invaller binnen de lijnen gekomen en bepaalde kort daarna de eindstand. Beide landen hebben zodoende na twee speelrondes vier punten; later op de avond staan Polen en Colombia nog tegenover elkaar in dezelfde poule.

Senegal liet een positieve indruk achter in zijn eerste wedstrijd tegen Polen (1-2 zege) en ook tegen Japan, dat op de eerste speeldag verrassend won van Colombia (1-2), bewees het bij vlagen zeer aardig te kunnen voetballen. Het elftal van bondscoach Aliou Cissé was de bovenliggende partij in de eerste helft en kwam na elf minuten voetballen verrassend op voorsprong. De Japanse doelman Eiji Kawashima verwerkte een schot van Youssouf Sabaly matig, waarna de bal via Sadio Mané op gelukkige wijze binnenviel: 0-1.

Japan had het lastig met het fysiek sterke spel van Senegal, maar kwam elf minuten voor rust vrijwel uit het niets langszij via Takashi Inui. De middenvelder werd in het strafschopgebied van Senegal in stelling gebracht door Yuto Nagatomo en plaatste het leder vervolgens fraai in de verre hoek, buiten het bereik van Khadim N'Diaye. M'Baye Niang had Senegal kort daarna nog in de eerste helft een nieuwe voorsprong kunnen schenken, maar hij schoot uit kansrijke positie op Kawashima.

Na precies een uur voetballen was Japan zeer dicht bij de 2-1. Yuya Osako had de bal voor het intikken na een scherpe voorzet vanaf de rechterflank van Gaku Shibasaki, maar de spits ging vervolgens op onbegrijpelijke wijze voorbij aan het leder. Even later voorkwam de lat een tweede doelpunt voor Inui. Namens Senegal had Niang vroeg in de tweede helft Kawashima aan het werk gezet, maar de ploeg van Cissé kon niet voorkomen dat Japan de wedstrijd na rust onder controle had.

Toch slaagde Senegal er negentien minuten voor tijd in opnieuw op voorsprong te komen. Een voorzet vanaf de linkerflank van Youssouf Sabaly schoot door tot aan de tweede paal, waar zijn collega-back Molla Wagué was ontsnapt aan de aandacht van de Japanse verdedigers en vervolgens hard binnen schoot. Voldoende voor de zege was het echter niet: N'Diaye tastte twaalf minuten voor tijd mis bij een voorzet van Osaka, waarna Inui invaller Honda in gelegenheid kon stellen de gelijkmaker binnen te schieten.