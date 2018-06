Ronaldo keek stijl af bij teamgenoot: ‘Men zegt dat ik het hem geleerd heb’

Cristiano Ronaldo was dit WK in twee wedstrijden van Portugal al goed voor vier doelpunten en met name zijn derde treffer in het openingsduel met Spanje, staat bij menigeen nog scherp op het netvlies. De superster van Real Madrid benutte in de absolute slotfase van die wedstrijd op schitterende wijze een vrije trap en bezorgde de Portugezen daarmee een gelijkspel (3-3). De karakteristieke manier van trappen dankt Ronaldo mede aan voormalig ploeggenoot César Prates, zo onthult laatstgenoemde.

De inmiddels gestopte Braziliaan was aan het begin van deze eeuw bij Sporting Portugal ploeggenoot van de destijds zestienjarige Ronaldo. "Plaats je voet hier, neem drie stappen achteruit, wacht voor het juiste moment en maak de doelman bang", was de tip die Prates ontving van oud-teamgenoot Dorinho en later doorgaf aan Ronaldo. De oud-verdediger, inmiddels 43, vertelt in gesprek met Goal dat Ronaldo 'als kleine jongen geobsedeerd was door fysieke training'. "Precies op dezelfde manier zoals ik dat was."

"Maar ik ben niet verantwoordelijk voor zijn succes, hoor. Men zegt dat ik Ronaldo geleerd heb vrije trappen te nemen, maar dat is niet zo", vervolgt Prates bescheiden. De voormalig rechtsback van verder onder andere Galatasaray en Livorno raakte al snel onder de indruk van Ronaldo. "Hij zei me dat hij de beste ter wereld ging worden. Dat maakte indruk op me. Zijn trap was beter dan die van mij. Ik heb de tips gratis ontvangen en dus gaf ik ze ook gratis door. Het is een soort nalatenschap."

"Mijn vrouw vertelde me ooit dat Ronaldo en ik op precies dezelfde manier kijken voor een vrije trap, maar ik ben niet degene die hem dat geleerd heeft. Ik liet hem slechts zien hoe ik het deed", aldus Prates, die een meer dan uitstekende relatie onderhield met Ronaldo. "Hij zat in de jeugdopleiding van Sporting Portugal en begon op zestienjarige leeftijd met het eerste mee te trainen. Na de trainingen deden we vaak samen extra oefeningen. We speelden wat met de bal."

Ronaldo was niet direct onder de indruk van de voetballende kwaliteiten van Prates. "Hij dacht dat ik als verdediger niet goed genoeg was met de bal, maar ik bewees zijn ongelijk en grapte: 'Alles wat ik met een bal kan, moet jij ook kunnen'. We werden vrienden. Tijdens onze gesprekken over voetbal vertelde Cristiano mij één ding wat ik nooit zal vergeten. Hij zei me: 'Ik ga de beste speler ter wereld worden, vriend.'"