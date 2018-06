Engeland blaakt van vertrouwen: ‘Wij kunnen het WK winnen’

De nationale ploeg van Engeland had zondag geen kind aan Panama en boekte een 6-1 overwinning. The Three Lions verzekerden zich daarmee van deelname aan de achtste finale van het WK en het vertrouwen binnen de spelersgroep groeit, erkent ook aanvallende middenvelder Jesse Lingard tegenover de BBC.

“Het is een geweldig gevoel. We staan bovenaan en gaan met vertrouwen toewerken naar de wedstrijd tegen België. Het is geweldig om hier te zijn. De teamspirit is top. Of wij het WK kunnen winnen? Natuurlijk, met de selectie die we hebben en het toenemende vertrouwen zie ik niet in waarom dat niet zou kunnen. Maar we bekijken het wedstrijd voor wedstrijd.”

Harry Kane was met een hattrick de grote man in het stadion in Nizhny Novgorod. De aanvaller van Tottenham Hotspur spreekt van een ‘fantastische’ middag en is ‘trots’ op zijn medespelers: “We zijn aan het genieten. De fans zijn ook briljant, ook die van de tegenstanders. Dit is waar het WK om draait. We genieten en blijven ervoor gaan.”

Ondanks de ruime zege was bondscoach Gareth Southgate niet over alles tevreden: “Ik vond de wedstrijd niet geweldig, hoor. Ik vond de start niet best en het einde niet, maar in het middelste gedeelte van de wedstrijd waren we behoorlijk goed. Ik ben misschien te kritisch als bondscoach, maar ik vond ons bij vlagen te angstig spelen.”