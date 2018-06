Engeland en België in evenwicht na twee speelrondes; bizar scenario lonkt

Na twee speelrondes zijn de kaarten in groep G van het WK al flink geschud. Engeland en België weten zich beide met zes punten reeds verzekerd van een plekje in de achtste finales; aankomende donderdag wordt in een onderling duel beslist welk land als groepswinnaar doorstoot. De verschillen tussen beide teams zijn momenteel zo summier dat een bizar scenario lonkt, zo vond ESPN uit.

Engeland won zondagmiddag met 6-1 van Panama en gaf de 2-1 zege die het op de openingsspeeldag boekte tegen Tunesië zo een goed vervolg, terwijl België beide teams op zijn beurt met respectievelijk 3-0 en 5-2 versloeg. De Engelsen en de Belgen hebben zodoende behalve een gelijk aantal punten ook een identiek doelsaldo na twee groepswedstrijden: acht doelpunten voor en twee tegen.

Mochten België en Engeland elkaar donderdagavond in Kaliningrad op een gelijkspel houden, dan wordt het land met de minste gele kaarten uitgeroepen tot groepswinnaar. Engeland ontving in zijn wedstrijden tegen Panama en Tunesië twee gele kaarten en blijft België momenteel zo nipt voor als koploper in groep G: de Rode Duivels werden vooralsnog driemaal op de bon geslingerd.

Mocht na de onderlinge ontmoeting ook het aantal gele kaarten gelijk zijn, dan wordt de groepswinnaar aangewezen middels een loting. Met het oog op het verdere verloop van het toernooi zou het voor Engeland en België allicht aantrekkelijker zijn om als tweede te eindigen. De groepswinnaar van groep G staat in de achtste finales tegenover de nummer twee uit poule H, op dit moment Senegal. Mocht de kwartfinales vervolgens bereikt worden, dan wacht eventueel een duel met nummer twee uit groep F, momenteel Duitsland.