‘Messi speelde expres slecht tegen Kroatië, ze moeten hem eruit trappen’

Lionel Messi krijgt veel kritiek te verduren na de zwakke WK-start van Argentinië. De aanvaller miste een strafschop in het openingsduel met IJsland (1-1) en was donderdag nergens te bekennen tegen Kroatië (0-3 nederlaag). Volgens de clubloze Argentijnse trainer Ricardo Caruso Lombardi gooide Messi met opzet de handdoek in de ring.

De vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar wilde Sampaoli een loer te draaien en besloot daarom de wedstrijd te saboteren, denkt Lombardi. "Messi heeft al zeven trainers verslonden. Ik heb het gevoel dat hij opzettelijk slecht speelde, om Sampaoli in de problemen te brengen. Ze zouden Messi eruit moeten trappen", oordeelt de voormalig trainer van onder meer Tigre en Newell's Old Boys in gesprek met Marca. "Hij geeft nergens om."

"Hij doet op het veld het tegenovergestelde van wat de trainer wil. Hij wil alleen omringd worden door spelers die hij aardig vindt, niet door de beste spelers", stelt de Lombardi. Mario Kempes, een van de wereldkampioenen van 1978, is ook niet te spreken over de inzet van MEssi. Zelfs al is hij de beste speler ter wereld, alles kent een begin en een eind. Hij verveelt zich, is moe of walgt van zijn ploeg. Voor Barcelona gooit hij alles in de strijd, maar voor Argentinië niet.