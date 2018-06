‘Salah overweegt punt te zetten achter interlandcarrière’

Mohamed Salah overweegt een punt achter zijn interlandloopbaan te zetten, meldt CNN. De aanvaller werd in Grozny hartelijk ontvangen door Ramzan Kadyrov en hoopte in de dagen erna aan zijn fitheid te werken, maar in plaats daarvan eiste de leider van Tsjetsjenië steeds meer tijd op van de sterspeler van Egypte.

De 26-jarige Salah wilde op de dag van aankomst zijn rust pakken in het vijfsterrenhotel in Grozny-City, maar werd persoonlijk door Kadyrov opgehaald en naar het stadion gebracht van de lokale voetbalclub Akhmat Grozny. Daar ging Salah op de foto met onder anderen Kadyrov en Magomed Daudov, de voorzitter van Akhmat, en groette hij de vijfduizend aanwezige fans.

Op de dag van de wedstrijd tegen Uruguay (0-1 verlies) kreeg Salah voor zijn verjaardag een enorme taart aangeboden door de Tsjetsjeense autoriteiten en zaterdag werd de linkspoot door Kadyrov benoemd tot ereburger van de deelrepubliek. Salah zat tijdens het diner naast Kadyrov en speelt maandag zijn laatste WK-wedstrijd tegen Saudi-Arabië.

Salah is niet eens geheel hersteld van een schouderblessure die hij opliep in de finale van de Champions League en is volgens CNN van mening dat de voetbalbond hem onvoldoende in bescherming heeft genomen. Salah heeft het gevoel dat hij door Kadyrov is ‘geëxploiteerd’ en kreeg in de Egyptische pers ook veel kritiek omdat hij zo innig met ‘Koning Ramzan’ leek op te trekken.

De 41-jarige Kadyrov is een ex-rebel die sinds april 2007 de president is van Tsjetsjenië. Hij bracht volgens menigeen de ‘rust’ terug in een gebied dat door twee bloedige oorlogen totaal was verwoest, maar wordt ook beschuldigd van verregaande mensenrechtenschendingen. “Hij leidt Tsjetsjenië als zijn persoonlijke leengoed, schendt mensenrechten en blijft onbestraft”, vertelde Jane Buchanan van Human Rights Watch in februari.