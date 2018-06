Mascherano ontkent revolte bij Argentinië: ‘Volstrekt normale relatie’

Javier Mascherano ontkent dat er sprake is van een revolte bij Argentinië. De relatie met bondscoach Jorge Sampaoli is 'volstrekt normaal', verzekert de middenvelder zondag tijdens een persconferentie. Meerdere Argentijnse bronnen, waaronder TyC Sports, maakten zaterdag melding van een onherstelbare breuk tussen de selectie en Sampaoli.

De spelersgroep zou het gezag van de keuzeheer niet meer accepteren en bepaalde spelers zouden het heft in eigen hand hebben genomen. Ze werden gesteund door bondsvoorzitter Claudio Tapia, claimde de Argentijnse sportzender. Alle betrokken partijen kwamen vrijdag bijeen voor crisisoverleg. "De verstandhouding met de trainer is volstrekt normaal", vertelt Mascherano nu. "Natuurlijk vertellen wij het aan de bondscoach als iets ons niet zint, want het zou hypocriet zijn om dat niet te doen."

De routinier van Argentinië ziet perspectief om door te stoten naar de volgende ronde. Argentinië moet dinsdag winnen van Nigeria en hoopt dat Kroatië afrekent met concurrent IJsland. Als zowel Argentinië als IJsland wint, komt het aan op doelsaldo. "We weten dat het een lastige situatie is. We moeten de koppen bij elkaar spreken, zeggen wat we denken en alles doen om zo goed mogelijk aan de wedstrijd te beginnen", wordt Mascherano geciteerd door diverse internationale media.

Het gesprek van vrijdag had volgens Mascherano nut. Sampaoli vroeg zijn spelers om advies, vertelt de basisklant. "We hadden het over voetbal en over manieren waarop we ons spel konden verbeteren. Zelfs de beste tactici vragen spelers om advies, want wij zijn degenen die op het veld te knopen doorhakken. De trainer is degene die ons de middelen aanreikt voordat we het veld op gaan. Je moet met elkaar in gesprek: dat gebeurt overal, ook bij Barcelona", maakt Mascherano duidelijk. "Hij wil vooral weten wat wij ervaren op het veld, zodat hij op basis daarvan beslissingen kan nemen."