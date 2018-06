‘Wanneer voetbal je eens goed? Zo wil West Ham je niet eens hebben!’

Fedor Smolov begon als eerste spits van Rusland aan het WK, maar werd na de wedstrijd tegen Saudi-Arabië geslachtofferd en concurrent Artem Dzyuba stal vervolgens de show tegen Egypte. Smolov krijgt op social media de nodige kritiek te verduren vanwege zijn prestaties en beet zondag even van zich af.

Een voetbalvolger met de accountnaam @russelpiters schreef: “Wanneer begin je eens goed te voetballen? Zelfs West Ham United koopt je niet wanneer je zo speelt.” De 28-jarige Smolov raakte geagiteerd en reageerde met de tekst: “Ik verdien mijn geld elders. En het feit dat ik speler van de nationale ploeg ben, maakt dat ik last heb van zielenpoten zoals jij.”

Op de persconferentie, daags voor het laatste groepsduel met Uruguay, werd de 34-voudig international geconfronteerd met zijn post op Instagram. Smolov liet echter weten dat zijn humeur ‘uitstekend’ is: “Want we hebben ons gekwalificeerd voor de laatste zestien.”

“Ik ben een van de 23 spelers en als de coach mij opstelt, doe ik mijn best. Wat betreft de social media: iemand schreef dat ik zíjn geld verbras, maar daarna heeft-ie dat bericht weer verwijderd, dus er valt weinig over te zeggen. We leven hier verder ook in een vacuum. Ik ben gestopt om het nieuws te volgen”, aldus de voormalig Feyenoorder.