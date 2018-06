Harry Kane produceert hattrick bij grootste WK-zege tot nu toe

Engeland stoot samen met België door uit Groep G van het WK. Het team van Gareth Southgate boekte zondag tegen Panama de grootste zege van het toernooi tot dusver: Engeland won met 6-1 en Harry Kane was met een hattrick de gevierde man. De aanvaller, die tweemaal scoorde vanaf de strafschopstip en eenmaal met de hak, is met vijf doelpunten vooralsnog de topscorer op het WK. Engeland en België zullen in de slotwedstrijd uitmaken wie als groepswinnaar naar de achtste finale gaat. Ze hebben hetzelfde puntenaantal en doelsaldo; Engeland staat bovenaan omdat het een gele kaart minder pakte.

Deze week doken foto's op van het aantekeningenboekje van assistent-bondscoach Steve Holland, waarop een gewijzigde opstelling te zien was. De enige doorgevoerde wijziging was echter de wissel tussen de geblesseerde Dele Alli en diens vervanger Ruben Loftus-Cheek. Bondscoach Southgate hield verder vertrouwen in de basisspelers van het openingsduel en dat bleek een goede beslissing. Halverwege de eerste helft leidde Engeland al met 2-0 en was de angel uit de wedstrijd gehaald.

Het openingsdoelpunt kwam na zeven minuten op naam van John Stones. Na een corner van Kevin Trippier ontsnapte Stones aan de aandacht van Panama en kopte hij rond de strafschopstip snoeihard binnen. Hij werd de eerste speler van Manchester City die namens Engeland scoorde op een WK sinds Trevor Francis tegen Koeweit in 1982. Kane maakte er, daadwerkelijk vanaf de strafschopstip, 2-0 van. Een overtreding van Fidel Escobar op Jesse Lingard leidde tot een penalty, die door Kane vol overtuiging in de bovenhoek werd gejaagd.

Engeland kwam amper in de problemen, al probeerde Panama wel aan te vallen. Het Centraal-Amerikaanse land bouwde van achteren op, maar werd vaak gestopt wanneer men wat verder op de Engelse helft kwam. Er kwamen geen grote kansen voor de WK-debutant, terwijl Engeland de marge nog veel verder uitbreidde. Een schitterend schot van Jesse Lingard in de bovenhoek betekende de 3-0; Stones maakte er 4-0 van met een kopbal van dichtbij na een fraai uitgevoerde ingestudeerde vrije trap. Kane mocht tot slot weer aanleggen voor een penalty nadat hij werd neergehaald door Aníbal Godoy en koos dezelfde hoek.

Engeland werd het vierde team in de WK-geschiedenis dat bij rust leidde met minstens vijf goals. Een monsterzege leek in de maak, maar na rust haalden the Three Lions de voet van het gaspedaal. Er waren weinig kansen om de voorsprong nog verder uit te breiden; door een mazzelgoal van Kane werd het toch 6-0. De spits kreeg de bal nietsvermoedend tegen de hak aan na een schot van Loftus-Cheek, waardoor de Panamese keeper Jaime Penedo kansloos was. Het laatste woord was echter aan Panama: Baloy kopte de eretreffer tegen de touwen en zorgde voor een vreugde-explosie bij de meegereisde supporters.