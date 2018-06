‘Van Bommel wil talent meenemen naar PSV en concurreert met Ajax’

Mark van Bommel wil Daniel Arzani met zich meenemen naar PSV, zo claimt het Australische SBS zondag. De Nederlander werkt als assistent-bondscoach van Australië samen met Arzani, die met zijn negentien jaar de jongste speler op het WK is. Eerder deze week schreef FourFourTwo al over belangstelling van Ajax, AZ en PEC Zwolle voor de rappe aanvaller.

SBS beroept zich op bronnen rond Van Bommel. De assistent van Bert van Marwijk neemt na het WK het roer over bij PSV en mogelijk werkt het tweetal vervolgens opnieuw samen. Beide trainers zijn onder de indruk geraakt van de ontwikkeling die Arzani doormaakt, zo stelt de Australische omroep. In het openingsduel met Frankrijk (2-1 nederlaag) deed hij zeven minuten mee; donderdag kwam het talent 23 minuten in actie tegen Denemarken (1-1).

John van 't Schip, de trainer van PEC Zwolle, had Arzani in het verleden onder zijn hoede bij Melbourne City. Hij zou zelf al een aantal pogingen hebben ondernomen om Arzani naar de Eredivisie te halen, maar was nog niet succesvol. Het is de vraag of de jongeling nu nog haalbaar is voor PEC. Van 't Schip noemde hem deze maand het 'grootste talent van het Australische voetbal'. "Hij lijkt me wel heel interessant voor clubs als Ajax, PSV, Feyenoord en AZ. Het voetbal in de Eredivisie zou hem op het lijf geschreven zijn", zei Van 't Schip in het Algemeen Dagblad.

Arzani ligt in Melbourne nog vast tot het einde van het aankomende A-League-seizoen en groeide in het afgelopen halfjaar uit tot een van de grote blikvangers in de Australische competitie. Nadat hij na de jaarwisseling een basisplaats veroverde, ondernam hij de meeste succesvolle dribbels van alle spelers Down Under, werd hij uitgeroepen tot Talent van het Jaar en kreeg hij een plekje in het Elftal van het Jaar.