Peruanen staan doodsangsten uit: ‘Hij bewoog niet en zijn ogen waren wit’

Jefferson Farfán liep zaterdag een hersenschudding op bij een harde botsing met Jeremy Aguirre tijdens de training van het nationale elftal van Peru. De aanvaller van Lokomtiv Moskou bracht de nacht van zaterdag op zondag in een ziekenhuis in Moskou door en is inmiddels aan de beterende hand. De verwachting is dat hij nog eens 24 uur in de kliniek moet verblijven.

“Het was een verschrikkelijk moment”, vertelde verdediger Anderson Santamaria zondag tijdens een persconferentie in de Arena Khimki. “Persoonlijk dacht ik aan het allerergste. Hij bewoog niet. Er zat geen beweging in zijn armen en benen. Zijn ogen waren wit en hij kon alleen met zijn ogen knipperen. Ik had nog nooit zoiets gezien.”

“Gelukkig gaat het nu beter met hem”, benadrukte de Peruviaans international. “De medische staf heeft heel goed zijn werk gedaan. We riepen de hulp in van een ambulance, die direct het veld op kwam rijden. In dat opzicht is de organisatie uitstekend.” Santamaria gaat ervan uit dat de ex-speler van PSV mee naar Sochi zal reizen, waar dinsdag het allerlaatste groepsduel op het programma staat.

Peru is in Groep C na nederlagen tegen Denemarken en Frankrijk al uitgeschakeld voor een plaats in de achtste finales. De Zuid-Amerikaanse ploeg sluit dinsdag af tegen Australië. Farfán stond in de basis tegen Denemarken (1-0-verlies), maar moest in de tweede wedstrijd tegen Frankrijk plaatsmaken voor Paolo Guerrero. Ook die wedstrijd werd met 1-0 verloren.