Vejinovic traint in twee dagen mogelijk mee met AZ én Feyenoord

Marko Vejinovic was zondagmiddag een opvallende aanwezige tijdens de eerste training van AZ. De middenvelder werd vorig seizoen gehuurd van Feyenoord, maar na zeven wedstrijden liep Vejinovic een zware knieblessure op die voortijdig een einde maakte aan zijn seizoen. Volgens het Algemeen Dagblad wil AZ een nieuwe poging wagen en ook volgend seizoen beschikken over Vejinovic.

Vejinovic doorliep zijn gehele revalidatie bij AZ en meldde zich daarom zondag ook in Alkmaar voor de eerste training van het seizoen. Hij werkte een apart programma af, samen met Calvin Stengs en Stijn Wuytens. Die zijn eveneens herstellende van blessures. De krant sluit niet uit dat de technicus maandag ook aanwezig is tijdens de eerste training van Feyenoord.

Het is echter 'de bedoeling' dat Vejinovic volgend seizoen opnieuw in Alkmaar te bewonderen is, zo meldt men. Een jaar geleden had Vejinovic weinig perspectief bij Feyenoord. Hij werd daarom voor een seizoen gestald bij de club waarvan hij de jeugdopleiding doorliep. De 28-jarige Vejinovic veroverde meteen een basisplaats en deed zeven wedstrijden mee, voordat hij uitgerekend tegen Feyenoord een kruisbandblessure opliep. Vejinovic werd geopereerd en revalideerde nadien.

Het contract van de geboren Amsterdammer loopt nog een jaar door. Volgens het Noordhollands Dagblad ziet Vejinovic een terugkeer bij Feyenoord niet zitten. Hij verwacht ook komend seizoen weinig perspectief in De Kuip. Het is nog niet duidelijk of een definitieve overstap van Vejinovic tot de mogelijkheden behoort.