‘AS Roma zet streep door Ziyech en keurt dinsdag man van ‘24 miljoen euro’’

Het leek een kwestie van tijd voor Hakim Ziyech Ajax zou verruilen voor AS Roma, maar mogelijk ligt de toekomst van de spelmaker toch niet in het Stadio Olimpico. Italiaanse media stellen zondag dat de Serie A-club nog toch zijn twijfels heeft over het aantrekken van de Marokkaans international, daar hij tijdens het WK in Rusland geen beslissing wil maken.

AS Roma zou volgens andere berichten uit Italië zelfs een streep door de naam van Ziyech hebben gezet en de transfer van Argentijns international Javier Pastore inmiddels hebben afgerond. De aanvallende middenvelder van Paris Saint-Germain wordt maandag in Rome verwacht, waar hij een dag later een medische keuring zal ondergaan.

AS Roma en PSG zouden overeenstemming hebben bereikt over een transfersom van achttien à twintig miljoen euro, exclusief bonussen. Het totaalbedrag kan oplopen tot maximaal 24 miljoen euro, zo klinkt het. Maandagmorgen is de beurt aan Davide Santon en Nicolo Zaniolo van Internazionale. Het tweetal maakt onderdeel uit van de transfer van Radja Nainggolan naar Milaan, voor een bedrag van 24 miljoen euro.

AS Roma is zeer actief op de zomerse transfermarkt. Vrijdag maakte de club de langverwachte komst van Justin Kluivert voor minimaal 17,25 miljoen euro wereldkundig. Eerder gaven ook Bryan Cristante, Ante Coric en Ivan Marcano hun ja-woord aan i Giallorossi.