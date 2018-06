RB Leipzig betaalt vijftien miljoen euro voor tiener van FC Sion

Matheus Cunha is vanaf komend seizoen in de Bundesliga te bewonderen. RB Leipzig maakt zondag via de officiële kanalen melding van de komst van de negentienjarige Braziliaan, die voor een bedrag van naar verluidt vijftien miljoen euro van FC Sion overkomt.

Met zijn transfer naar RB Leipzig bewijst Cunha dat hij zich stormachtig heeft ontwikkeld. Het Zwitserse FC Sion haalde de aanvaller een jaar geleden bij Coritiba in Brazilië op. Daar speelde hij in het elftal van Onder-20. Met tien goals en acht assists groeide de Braziliaan in zijn eerste seizoen in Zwitserland meteen uit tot een sensatie.

Tal van clubs toonden interesse in Cunha, die zijn sportieve toekomst echter tot medio 2023 aan die Rote Bullen heeft verbonden. “Matheus is een bijzonder interessante aanvaller, die met zijn leeftijd, zijn snelheid en zijn offensieve drang zeer goed in onze filosofie past”, stelt technisch directeur Ralf Rangnick.

Cunha is alweer de derde versterking van RB Leipzig voor komend seizoen. Vleugelverdediger Nordi Mukiele, twintig jaar, kwam voor zestien miljoen euro over van Montpellier en voor leeftijdsgenoot Marcelo Saracchi, een linksback, werd 13,5 miljoen euro aan River Plate overgemaakt.