Kritiek op ‘schande’ Boateng: ‘Hij loopt rond alsof hij Sunday League speelt’

Jérôme Boateng moest zaterdagavond voortijdig het veld verlaten in de wedstrijd tussen Duitsland en Zweden. Met tien man wist die Mannschaft in blessuretijd nog te winnen, dankzij een doelpunt van Toni Kroos. Gary Neville en Roy Keane waren na afloop weinig lovend over het spel van de verdediger van Bayern München.

“Boateng loopt rond alsof hij in de Sunday League speelt. Het is een schande, haal hem eruit. Duitsland speelde beter toen hij eruit werd gestuurd”, laat Keane er geen misverstand over bestaan tegenover ITV. Boateng greep ook te laat in toen Ola Toivonen de 0-1 voor Zweden maakte. Gary Neville vond de verdediger van Bayern München in de eerste helft dramatisch spelen.

“Roy heeft helemaal gelijk, de centrale verdedigers bij Duitsland waren een grap. Boateng is op de een of andere manier gaan geloven dat hij Franz Beckenbauer is”, zegt de oud-verdediger van Manchester United. “Onder Josep Guardiola is hij gaan spelen en kennelijk denkt hij van zichzelf dat hij een goede speler is. In de eerste helft was hij een grap. Hij waant zich een goede speler en zwerft rond over het veld.”

Door de late overwinning op Zweden heeft Duitsland plaatsing voor de volgende ronde nog in eigen hand. Die Mannschaft moet in ieder geval zien af te rekenen met Zuid-Korea en komt dan op zes punten. Mexico heeft al zes punten en neemt het in de laatste groepswedstrijd op tegen Zweden, dat momenteel drie punten heeft.