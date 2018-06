Van de Beek laat trainingskamp van Ajax aan zich voorbijgaan

Donny van de Beek ontbreekt volgende week tijdens het trainingskamp van Ajax in Duitsland. De middenvelder is niet fit genoeg, zo verklaart trainer Erik ten Hag. Ook Frenkie de Jong, die herstellende is van een enkelkwetsuur, is niet van de partij.

“Bij Donny sluimert al het hele voorjaar een blessure, veroorzaakt door overbelasting, aan de adductoren en dat willen we eerst helemaal laten herstellen voordat hij aan het nieuwe seizoen begint”, verklaart Ten Hag in gesprek met Ajax Life. “Donny ligt zeker niet helemaal stil. Hij gaat ook aan zijn conditie werken.”

“Het is puur dat hij in Amsterdam gerichter aan zijn herstel kan werken dan in Duitsland.” Ajax reist maandag af naar naar Duitsland. Daar staat een dag later een oefenduel met SC Preussen Münster op het programma.

Ajax boekte zaterdag een ruime overwinning in de eerste oefenwedstrijd van het seizoen. Het team Ten Hag was veel te sterk voor tweededivisionist VVSB (0-7). Vijf doelpunten vielen in de eerste helft; na rust sloegen Klaas-Jan Huntelaar en Hassane Bandé nog toe.